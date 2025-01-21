Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал.
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У Сумах пролунали вибухи
О 21:29 стало відомо, що в Сумах було гучно. Так, там було чутно вибух.
Декілька хвилин перед цим, а саме о 21:25, в Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на регіон.
Додамо, що буквально хвилину перед цим у ПС також інформували про рух ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум з півночі.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Зазначимо, що наразі більше інформації про вибухи у Сумах немає.