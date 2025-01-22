Росія хаотично атакувала різні частини нашої держави, БпЛА зокрема долітали і до західних областей. Про це повідомляє 24 Канал.

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Наслідки атаки у Миколаївській області

Російські дрони-камікадзе атакували Миколаїв, внаслідок чого, на жаль, були зруйновані будівлі та є постраждалі.

Частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів ліквідували. З будинку на час рятувальних робіт евакуювали 200 людей.

Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку. Відомо, що пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження і у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок падіння уламків відбулось шість пожеж на різних локаціях, всі вже ліквідовані.

Від російського удару постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні, наразі вона у важкому стані. Також постраждав 59-річний чоловік, у нього – гостра реакція на стрес. Йому надали першу допомогу, але від госпіталізації він відмовився.

Наслідки ударів по житловій забудові Миколаєва / Фото ДСНС, Миколаївська ОВА

За словами голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, у Миколаєві пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.

Так, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт – вантажний службовий вагон служби колії,

– додав мер міста.

Як вказав міський голова, на щастя, обійшлось без жертв. Рух електротранспорту на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків.

Наслідки атаки по громадському транспорту Миколаєва

У Миколаївській ОВА зазначають, що в області сили ППО збили 9 БпЛА типу "Шахед".

Які руйнування спричинив ворог на Сумщині

Увечері 21 січня російські безпілотники також вдарили по житловому сектору Сум.

У ДСНС кажуть, що внаслідок російської атаки частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Рятувальникам вдалося погасити загоряння у будинку.

На жаль, 3 людей отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Однак, після надання медичної допомоги, вони відмовилися від госпіталізації.

Водночас у Нацполіції повідомили, що внаслідок атаки загалом на Сумщині є 5 поранених, однією з них є п'ятирічна дитина. Там також додають, що пошкоджень зазнали 25 приватних будинків та приміщення підприємства.

Відомо також, що протягом ночі сили ППО на Сумщині збили 14 ворожих "Шахедів".

Руйнування у Сумській області / Фото Нацполіція

Під прицілом була зокрема Київська область

Вночі 22 січня Київщину також атакували дрони "Шахед". Так, голова ОВА Микола Калашник розповів, що внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще 4 пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі,

– зазначає він.

Він зазначає, що в іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж – станом на ранок її відновили.

Наслідки падіння уламків у Київській області / фото Нацполіції

Що було ціллю атаки у Дніпропетровській області

Ворожий БпЛА залітав на територію Дніпропетровської області. У Дніпропетровській ОВА звітують, що підрозділ ПвК "Схід" знищив один російський дрон.

Гучно було на Нікопольщині. Там внаслідок російської атаки є руйнування на одному з підприємств. Пожежу на місці удару загасили рятувальники.

Після опівночі агресор поцілив по району важкою артилерією, вдарив по Покровській громаді. Минулося без жертв та постраждалих.

Які результати роботи ППО

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, за ніч 22 січня було збито 65 ворожих БпЛА, ще 30 – ніяких цілей не досягли. Загалом ворог використав проти України 99 ударних дронів та їх імітаторів різних типів із напрямків: Чауда – ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

22 січня вночі сили ППО у Хмельницькій області ліквідували 3 ворожих БпЛА типу "Шахед". Звернень про руйнування чи постраждалих не надходило.

У Черкаській області гучно було на Уманщині. За результатами роботи ППО знищено 9 "Шахедів". Постраждалих чи руйнувань немає.