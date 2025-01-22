У ніч 22 січня противник масовано атакував Україну, випустивши майже сотню ударних безпілотників. Ворожі БпЛА спричинили руйнування у кількох регіонах, також є поранені, передає 24 Канал.
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- Ударні БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину.
- Ударні БпЛА на Харківщині – в напрямку Полтавщини.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини – курс на Харківщину.
- Ударні БпЛА на Миколаївщині – в напрямку Кіровоградщини.
- Група БпЛА на Миколаївщині – курс західний.
- БпЛА на півночі Запоріжжя – курс на Дніпропетровщину.
Нова група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний.
Ударні БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний.
Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в західному напрямку.
Ударні БпЛА на Харківщині рухаються на Дніпропетровщину.
Нова група ударних БпЛА на півдні Харківщини – напрямок південно західний.
Ударні БпЛА на Харківщині – курс західний.