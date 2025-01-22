Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.
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"Шахеды" атакуют Харьковщину
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 17:57. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских ударных беспилотников в регионе.
По словам Игоря Терехова, взрыв в Харькове прогремел около 21:01.
В небе над городом могут быть еще "шахеды". Будьте осторожны,
– написал городской голова.
Взрывы в регионе также прокомментировали в полиции Харьковской области. Правоохранители призвали граждан находиться в укрытиях и не публиковать фото и видео прилетов.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе города.
Еще один удар был зафиксирован за пределами города. На эту минуту – без пострадавших,
– отметил Синегубов.
Около 21:32 в Харькове снова прогремел взрыв. По словам Игоря Терехова, он раздался за пределами города.
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