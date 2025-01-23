По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 16 человек, погиб 1 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Смотрите также В Киеве и областях воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"

Что известно о пострадавших

Из-за российской атаки погиб 47-летний мужчина. В тяжелом состоянии 5 человек. Состояние еще 5 медики оценивают как средней тяжести, среди них 2 сотрудника ГСЧС.

Остальные после помощи врачей будут находиться на амбулаторном лечении.

Также известно, что среди раненых - двухмесячный младенец, которого уже доставили в больницу. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Известно, что из-за вероятности применения врагом баллистического вооружения тревога раздавалась в 03:57. Местные власти впоследствии сообщили по меньшей мере о 4 взрывах.

Накануне вечером Запорожье находилось под атакой "Шахедов". В одном из районов областного центра произошел пожар, обошлось без пострадавших.