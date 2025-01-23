Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 16 людей, загинула 1 людина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про постраждалих

Через російську атаку загинув 47-річний чоловік. У важкому стані 5 людей. Стан іще 5 медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них 2 співробітники ДСНС.

Решта після допомоги лікарів перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

Також відомо, що серед поранених – двомісячне немовля, яке вже доставили до лікарні. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Відомо, що через ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння тривога лунала о 03:57. Місцева влада згодом повідомила щонайменше про 4 вибухи.

Напередодні ввечері Запоріжжя перебувало під атакою "Шахедів". В одному із районів обласного центру сталась пожежа, обійшлося без постраждалих.