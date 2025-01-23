Він зауважив, що світ повинен продовжувати тиснути на Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також У МЗС відповіли, чи продовжує надходити військова допомога з США після указу Трампа

Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

23 січня росіяни атакували Запоріжжя. Від ракетного удару постраждали 52 людини. Серед них – рятувальники, по яких Росія здійснила повторну атаку.

На жаль, одна людина загинула.

"І кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів, і дуже важливо, щоб партнери відчували, наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання. І хочу подякувати зараз усім нашим рятувальникам ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає людям після ударів: ваша робота справді підтримує всю нашу країну", – сказав Зеленський.