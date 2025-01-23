Он отметил, что мир должен продолжать давить на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также В МИД ответили, продолжает ли поступать военная помощь из США после указа Трампа

Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего относительно Соединенных Штатов Америки и наших европейских партнеров. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное – не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию,

– сказал президент.