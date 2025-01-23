Без электроснабжения остались жители города и объекты критической инфраструктуры – котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о последствиях удара

Тревога в городе продолжалась более 6 часов. Позже оккупанты ударили снова – на этот раз баллистикой. Одна из четырех ракет попала рядом с местом локализации пожара, возникшего из-за вражеского беспилотника. Там пострадали спасатели и энергетики, которые ликвидировали последствия атаки на энергообъект.

По состоянию на сейчас более 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения, еще 17 тысяч – без теплоснабжения.

На местах попаданий работают экстренные службы и волонтеры, которые помогают в ликвидации последствий. В Запорожье также развернули Пункты незламности.

Известно об 1 погибшем, к медикам обратился 31 человек. В тяжелом состоянии 5 человек. Состояние еще 22 медики оценивают как средней тяжести, среди них 2 работника ГСЧС.