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      Генпрокурор США подав у відставку на прохання Трампа: хто його замінить

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      Джеф Сешнс подав у відставку на прохання Трампа
      Джеф Сешнс подав у відставку на прохання Трампа / www.alreporter.com

      8 листопада з'явилось офіційне підтвердження інформації про те, що генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав у відставку.

      Джефф Сешнс написав заяву про відставку з посади генерального прокурора США на прохання президента Дональда Трампа.

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      Шановний пане президенте, на ваше прохання я подаю у відставку,
      – йдеться в проханні Сешнса про відставку.

      Впродовж останніх місяців Трамп висловлював незадоволення діяльністю Сешнса, який взяв самовідвід у частині керівництва розслідуванням про можливе втручання Росії в президентські вибори в США.

      Президент США в одному з дописів у Twitter навіть дозволив назвати собі прокурора "безчесним".

      Хто такий Джефф Сешнс?Член Республіканської партії США, був обраний молодшим сенатором від штату Алабама. 84-й генеральний прокурор і міністр юстиції США. Цю посаду він займав з лютого 2017-го року.

      Пост виконувача обов’язків генпрокурора тимчасово займе глава канцелярії відомства Метью Уайтекер.

      Про нього відомо, що раніше він критикував розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року ймовірну змову Трампа з Москвою, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер.

      Видання The Wall Street Journal пише, що Трамп обговорював зі своїми радниками список ймовірних наступників Сешнса ще за кілька місяців до його відставки.

      Кандидатами на це крісло він бачить очільника міністерства охорони здоров'я США Алекса Азара, який має юридичну освіту, або генпрокурора Флориди Памелу Бонді, чи колишнього генпрокурора США Вільяма Барра. Серед кандидатів Трампа на пост нового глави Мін’юсту США також є колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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