Генпрокурор США подав у відставку
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав на ім'я президента Дональда Трампа заяву про відставку.
Про це повідомляє АР.
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Зазначається що Сешнс повідомив про це 7 листопада.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що начальник апарату Сешнса Метт Уїтекер буде призначений виконуючим обов'язки генерального прокурора.
Зазначимо, що у США генеральний прокурор очолює Міністерство юстиції.
Нагадаємо, Трамп закликав генпрокурора Джеффа Сешнса зупинити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно російського втручання у президентські вибори.
Джерело: 24 Канал
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