Генпрокурор США подал в отставку
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.
Об этом сообщает АР.
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Отмечается что Сешнс сообщил об этом 7 ноября.
Президент США Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.
Отметим, что в США генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.
Напомним, Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнс остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в президентские выборы.
Источник: 24 Канал
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