Генпрокурор США подал в отставку

Напомним, Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнс остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в президентские выборы.

Отметим, что в США генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.

Президент США Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.

Отмечается что Сешнс сообщил об этом 7 ноября.

Об этом сообщает АР .

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

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