23:16
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, сегодня
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Генпрокурор США подал в отставку

      196 Читати новину українською
      Джефф Сешнс подал в отставку
      Джефф Сешнс подал в отставку / inosmi.ru

      Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

      Об этом сообщает АР.

      Читайте также: Вмешательство в выборы США: Трамп продолжает выгораживать Россию

      Отмечается что Сешнс сообщил об этом 7 ноября.

      Президент США Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.

      Отметим, что в США генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.

      Напомним, Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнс остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в президентские выборы.

      Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      сегодня , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      сегодня , 22:49 Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      сегодня , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 21:49 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      сегодня , 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Снег парализовал движение в Польше и Болгарии
       15 марта 2013 , 19:15
      Европарламент запустил введение санкций против Польши
       2 марта , 11:46
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук