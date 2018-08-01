Вмешательство России в выборы США: Трамп требует остановить расследование

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в президентские выборы.

Об этом он написал в Twitter.

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"Создается ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту охоту на ведьм прямо сейчас, Боб Мюллер полностью дискредитировал себя, и его 17 "сердитых демократов", которые делают свою грязную работу, позорят США!", – заявил Трамп.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов. Как известно 2 мая Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской "Партии регионов". Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.