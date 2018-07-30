Назвали сумму, на которую Манафорт обогатился в Украине

Экс-руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

Об этом сообщил специальный прокурор США Роберт Мюллер, сообщает Bloomberg.

По словам Мюллера, обвинения хочет доказать, что из этой суммы Манафорт не уплатил налогов.

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"Прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации", – пишет издание.

Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.