Назвали суму, на яку Манафорт збагатився в Україні

Екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Про це сповістив спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, повідомляє Bloomberg.

За словами Мюллера, звинувачення хоче довести, що з цієї суми Манафорт не сплатив податків.

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"Прокурори мають намір довести, що Манафорт заробив так багато, що не повідомив про значний відсоток цих доходів у своїй податковій декларації", – пише видання.

Нагадаємо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт?

Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.