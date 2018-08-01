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Втручання Росії у вибори США: Трамп вимагає зупинити розслідування

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / russian.rt.com

Президент США Дональд Трамп закликав генпрокурора Джеффа Сешнса зупинити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно російського втручання у президентські вибори.

Про це він написав у Twitter.

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"Складається жахлива ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнс повинен зупинити це полювання на відьом прямо зараз, Боб Мюллер повністю дискредитував себе, і його 17 "сердитих демократів", які роблять свою брудну роботу, ганьблять США!", – заявив Трамп.

Нагадаємо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Як відомо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської "Партії регіонів". Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Із чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Вибори у США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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