Як справу Манафорта використають проти Трампа

Розслідування проти екс-керівника штабу Трампа – Манафорта не матиме особливих наслідків для президента США. Щоправда, його можуть використати під час наступних президентських виборів.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як зауважує політолог, провадження щодо Манафорта стосується його діяльності ще задовго до того, як він став керівником перевиборчого штабу Трампа. Спецпрокурор Мюллер розслідує діяльність Манафорта в 2010-2014 роках. А штаб Трампа він очолив у 2015 році.

Звинувачення проти Манафорта не мають прямого відношення до Трампа. Трамп не відповідає за діяльність Манафорта до 2015 року. Але для Трампа можуть бути репутаційні втрати, хоча загалом він їх пережив, коли проти Манафорта висунули звинувачення. Тому особливих наслідків після судового вироку Манафорту для Трампа вже не буде,

– вважає Андрій Вігірінський.

На думку експерта, єдине, що можуть опоненти використати проти Трампа вже на наступних виборах – що на кандидата в президенти працював злочинець. Але ефекту, за його словами, не буде. На позиції Трампа могли б вплинути докази його змови з Манафортом і Росією під час передвиборчої кампанії для перемоги на виборах. Як говорить Вігірінський, буде розчарування, якщо американці дізнаються, що президент отримав свій пост, вступивши в злочинну змову і здавши інтереси своєї держави країні-агресору. Отже, зрадив демократичні цінності.

Нагадаємо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Як відомо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.