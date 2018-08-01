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Как дело Манафорта используют против Трампа

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Грозит ли Трампу импичмент?
Грозит ли Трампу импичмент? / Фото из открытых источников

Расследование против экс-руководителя штаба Трампа – Манафорта не будет особых последствий для президента США. Правда, его могут использовать во время следующих президентских выборов.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Как отмечает политолог, производство по Манафорту касается его деятельности еще задолго до того, как он стал руководителем предвыборной штаба Трампа. Спецпрокурор Мюллер расследует деятельность Манафорта в 2010-2014 годах. А штаб Трампа он возглавил в 2015 году.

Обвинения против Манафорта не имеют прямого отношения к Трампа. Трамп не отвечает за деятельность Манафорта до 2015 года. Но для Трампа могут быть репутационные потери, хотя в целом он их пережил, когда против Манафорта выдвинули обвинения. Поэтому особых последствий после судебного приговора Манафорту для Трампа уже не будет,
– считает Андрей Вигиринский.

По мнению эксперта, единственное, что могут оппоненты использовать против Трампа уже на следующих выборах – что на кандидата в президенты работал преступник. Но эффекта, по его словам, не будет. На позиции Трампа могли бы повлиять доказательства его сговора с Манафортом и Россией во время предвыборной кампании для победы на выборах. Как говорит Вигиринский, будет разочарование, если американцы узнают, что президент получил свой пост, вступив в преступный сговор и сдав интересы своего государства стране-агрессору. Итак, предал демократические ценности.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов. Как известно 2 мая Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской "Партии регионов". Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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