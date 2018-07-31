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Украинские бизнес-партнеры Манафорта требовали, чтобы он не регистрировал доходы

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Фото из открытых источников

Во время заседания суда адвокат экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа и бывшего советника экс-резидента Виктора Януковича Пола Манафорта заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы, это было условием его украинских бизнес-партнеров.

Об этом сообщает "Громадське".

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По данным следствия в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а также с другими приближёнными к экс-президенту людьми.

Следовательно, оплату за свои услуги в Украине Манафорт получал через тайные схемы.

Напомним, 2 мая Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Виктор Янукович Новости США Пол Манафорт Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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