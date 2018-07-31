У Манафорта было более 30 международных счетов

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам представителя офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы "получать и скрывать свой доход, полученный на посту политического консультанта в Украине.

Прокурор Узо АСОН из команды Роберта Мюллера сделал соответствующий комментарий во время вступительного заявления стороны обвинения на судебном заседании в федеральном суде штата Вирджиния.

Напомним, 2 мая Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года. Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.