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У Манафорта було більше 30 міжнародних рахунків

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / ukrainian.voanews.com

Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа і лобіст інтересів Віктора Януковича в США Пол Манафорт відкрив понад 30 банківських рахунків у трьох зарубіжних країнах для отримання та приховування своїх доходів з України.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами представника офісу спецпрокурора Роберта Мюллера, Пол Манафорт відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох зарубіжних країнах, щоб "отримувати і приховувати" свій дохід, отриманий на посаді політичного консультанта в Україні.

Прокурор Узо АСОН з команди Роберта Мюллера зробив відповідний коментар під час вступної заяви сторони обвинувачення на судовому засіданні в федеральному суді штату Вірджинія.

Нагадаємо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.   

Теги: Новини України Новини політики Пол Манафорт Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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