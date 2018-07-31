Українські бізнес-партнери Манафорта вимагали, щоб він не реєстрував доходи

Під час засідання суду адвокат екс-голови виборчої кампанії Дональда Трампа та колишнього радника екс-резидента Віктора Януковича Пола Манафорта заявив, що американський політтехнолог отримував незареєстровані доходи, бо це було умовою його українських бізнес-партнерів.

Про це повідомляє "Громадське".

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За даними слідства в Україні Манафорт співпрацював із Віктором Януковичем, олігархами Ринатом Ахметовим та Сергієм Львочкіним, а також з іншими наближненими до екс-президента людьми.

Відтак, оплату за свої послуги в Україні Манафорт отримував через таємні схеми.

Нагадаємо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.