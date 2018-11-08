Генпрокурор США подал в отставку по просьбе Трампа: кто его заменит

8 ноября появилось официальное подтверждение информации о том, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку.

Джефф Сешнс написал заявление об отставке с должности генерального прокурора США по просьбе президента Дональда Трампа.

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Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку,

– говорится в просьбе Сешнс об отставке.

В течение последних месяцев Трамп высказывал недовольство деятельностью Сешнс, который взял самоотвод в части руководства расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Президент США в одном из сообщений в Twitter позволил себе назвать прокурора "бесчестным".

Кто такой Джефф Сешнс?Член Республиканской партии США, был избран младшим сенатором от штата Алабама. 84-й генеральный прокурор и министр юстиции США. Эту должность он занимал с февраля 2017 года.

Пост исполняющего обязанности генпрокурора временно займет глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер.

О нем известно, что ранее он критиковал расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, вероятный заговор Трампа с Москвой, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Трамп обсуждал со своими советниками список вероятных преемников Сешнс еще за несколько месяцев до его отставки.

Кандидатами на это кресло он видит главу министерства здравоохранения США Алекса Азара, который имеет юридическое образование, или генпрокурора Флориды Памелу Бонди, или бывшего генпрокурора США Уильяма Барра. Среди кандидатов Трампа на пост нового главы Минюста США также бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.