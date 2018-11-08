12:43
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Генпрокурор США подал в отставку по просьбе Трампа: кто его заменит

      51 Читати новину українською
      Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе Трампа
      Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе Трампа / www.alreporter.com

      8 ноября появилось официальное подтверждение информации о том, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку.

      Джефф Сешнс написал заявление об отставке с должности генерального прокурора США по просьбе президента Дональда Трампа.

      Читайте также: Это сделал не Путин, а другой режим: Трамп вновь назвал виновного в аннексии Крыма

      Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку,
      – говорится в просьбе Сешнс об отставке.

      В течение последних месяцев Трамп высказывал недовольство деятельностью Сешнс, который взял самоотвод в части руководства расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

      Президент США в одном из сообщений в Twitter позволил себе назвать прокурора "бесчестным".

      Кто такой Джефф Сешнс?Член Республиканской партии США, был избран младшим сенатором от штата Алабама. 84-й генеральный прокурор и министр юстиции США. Эту должность он занимал с февраля 2017 года.

      Пост исполняющего обязанности генпрокурора временно займет глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер.

      О нем известно, что ранее он критиковал расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, вероятный заговор Трампа с Москвой, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

      Издание The Wall Street Journal пишет, что Трамп обсуждал со своими советниками список вероятных преемников Сешнс еще за несколько месяцев до его отставки.

      Кандидатами на это кресло он видит главу министерства здравоохранения США Алекса Азара, который имеет юридическое образование, или генпрокурора Флориды Памелу Бонди, или бывшего генпрокурора США Уильяма Барра. Среди кандидатов Трампа на пост нового главы Минюста США также бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стати новим генпрокурором зможе кожен?
      сегодня , 12:00 Стати новим генпрокурором зможе кожен?
      Артем Овдієнко
      Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      сегодня , 11:01 Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      Тетяна Острікова
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сегодня , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      Ігор Саджениця
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 08:16 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Трагическое торнадо в Оклахоме: Фотообзор
       21 мая 2013 , 11:37
      Телеканал CNN резко ответил на обвинения Трампа
       26 ноября 2017 , 09:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук