Вмешательство РФ в выборы США: увольнение генпрокурора может помешать расследованию

Американское следствие по делу российского вмешательства во время выборов президента США 2016 может оказаться под угрозой после того, как президент Дональд Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнс.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на ведущих демократов США.

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По словам Нэнси Пелози, которая руководит демократами в Палате представителей, это решение Трампа будет препятствовать расследованию, которое критиковал преемник Сешнса Мэтью Уитакер. Ее слова поддержал лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер, который сказал: "Именно так, президент что-то скрывает".

У нескольких представителей республиканской партии это решение тоже вызвало беспокойство.

Президент Трамп категорически отрицал сговор с Россией и неоднократно призывал к закрытию дела, назвав его "самой большой охотой на политических ведьм в истории".

Напомним, накануне Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.