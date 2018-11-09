Втручання Росії у вибори США: розпочалися протести з вимогою захистити розслідування

Сотні людей вийшли на вулиці міст Сполучених Штатів, вимагаючи захисту для спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливу участь Росії в передвиборчій кампанії президента країни Дональда Трампа у 2016 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Протести розпочалися ще ввечері 8 листопада після звістки про відставку генпрокурора Джеффа Сешнса.

За його словами, він прийняв таке рішення через прохання Трампа. Перед тим президент критикував Сешенса за відмову виконувати його вказівки і втрутитись у розслідування Мюллера щодо ймовірних спроб Росії втрутитись у вибори.

Американці зі бралися на центральних вулицях своїх міст з гаслами "Руки геть від Мюллера" і "Ніхто не стоїть понад законом".

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.