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      Втручання Росії у вибори США: розпочалися протести з вимогою захистити розслідування

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      Протести в США
      Протести в США / Фото з соцмереж

      Сотні людей вийшли на вулиці міст Сполучених Штатів, вимагаючи захисту для спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливу участь Росії в передвиборчій кампанії президента країни Дональда Трампа у 2016 році.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Втручання РФ у вибори США: звільнення генпрокурора може стати на заваді розслідування

      Протести розпочалися ще ввечері 8 листопада після звістки про відставку генпрокурора Джеффа Сешнса.

      За його словами, він прийняв таке рішення через прохання Трампа. Перед тим президент критикував Сешенса за відмову виконувати його вказівки і втрутитись у розслідування Мюллера щодо ймовірних спроб Росії втрутитись у вибори.

      Американці зі бралися на центральних вулицях своїх міст з гаслами "Руки геть від Мюллера" і "Ніхто не стоїть понад законом".

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини політики протести Дональд Трамп Вибори у США Новини США
      Джерело: 24 Канал
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