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      Дональд Трамп передаровує рідним подарунки інших людей

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      Дональд Трамп з сином
      Дональд Трамп з сином / www.yahoo.com

      Син очільника Білого дому Дональд Трамп-молодший отримував від батька подарунки, які були підписані на ім'я Трампа-старшого.

      Про це повідомляє MediaIte.

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      Президент США часто передаровує подарунки. Його син розповів, що він неодноразово отримував від батька подарунки, які були підписані на ім'я Трампа-старшого.

      Більш того, на одне Різдво Трамп подарував синові подарунок, який той подарував йому в минулому році.

      Нагадаємо, Білий дім активно готується до новорічно-різдвяних свят. Керує всім процесом перша леді США – Меланія Трамп. Днями дружина Президента підготувала подарунки для дітей із малозабезпечених родин та військовослужбовців.

      Теги: Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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