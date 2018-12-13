Дональд Трамп передаровує рідним подарунки інших людей
Син очільника Білого дому Дональд Трамп-молодший отримував від батька подарунки, які були підписані на ім'я Трампа-старшого.
Про це повідомляє MediaIte.
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Президент США часто передаровує подарунки. Його син розповів, що він неодноразово отримував від батька подарунки, які були підписані на ім'я Трампа-старшого.
Більш того, на одне Різдво Трамп подарував синові подарунок, який той подарував йому в минулому році.
Нагадаємо, Білий дім активно готується до новорічно-різдвяних свят. Керує всім процесом перша леді США – Меланія Трамп. Днями дружина Президента підготувала подарунки для дітей із малозабезпечених родин та військовослужбовців.
Джерело: 24 Канал
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