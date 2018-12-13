"Росія не зупиниться": Трампа попередили про серйозну загрозу через наміри Путіна в Україні

Впливові американські аналітики, експерти, колишні урядовці та посли США закликали президента США Дональда Трампа відреагувати на агресію Росії – надати додаткову допомогу Україні у секторі безпеки. Також для активної протидії планам РФ необхідно збільшити тиск на Путіна.

Відкритий лист до Трампа опублікував аналітичний центр CEPA, передає "Радіо Свобода".

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Документ підписали 47 відомих експертів, колишніх чиновників та екс-послів. Усі вони закликають Трампа збільшити тиск на Кремль через незаконні дії Путіна в Керченській протоці.

РФ порушує один із найстаріших і найсвятіших для Америки принципів: свободу судноплавства у міжнародних водах. Росія не зупиниться, доки Захід не підвищить геополітичну ціну для неї,

– йдеться у листі.

Зокрема, вони наголошують на необхідності надати Україні додаткову допомогу у секторі безпеки. Так, дипломати закликають підвищити боєздатність українських Військово-морських сил, надавши радари, ракетні системи берегової охорони, розвіддані та патрульні кораблі.

Окрім того, дипломати просять імплементувати і вводити всі існуючі нині американські санкції проти РФ "у найповнішому дозволеному законом обсязі".

Вони наголошують, що необхідним є вплив на європейських партнерів, щоб вони повністю виконували запроваджені ними санкції. Окрім того, президенту США рекомендують закликати НАТО до постійної присутності у Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства.

Американські експерти також вважають потрібним негайно ввести нові чи розширити існуючі обмеження для російської фінансової системи та переконати уряд Німеччини відмовитися від будівництва "Північного потоку - 2".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".



Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.