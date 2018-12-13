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      "Россия не остановится": Трампа предупредили о серьезной угрозе из-за намерений Путина в Украине

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      Трампа призывают оказать мощную поддержку Украине из-за агрессии России
      Трампа призывают оказать мощную поддержку Украине из-за агрессии России / Фото из открытых источников

      Влиятельные американские аналитики, эксперты, бывшие чиновники и послы США призвали президента США Дональда Трампа отреагировать на агрессию России – оказать дополнительную помощь Украине в секторе безопасности. Также для активного противодействия планам РФ необходимо увеличить давление на Путина.

      Открытое письмо Трампа опубликовал аналитический центр CEPA, передает "Радио Свобода".

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      Документ подписали 47 известных экспертов, бывших чиновников и экс-послов. Все они призывают Трампа увеличить давление на Кремль за незаконных действий Путина в Керченском проливе.

      РФ нарушает один из старейших и самых святых для Америки принципов: свободу судоходства в международных водах. Россия не остановится, пока Запад не повысит геополитическую цену для нее,
      – говорится в письме.

      В частности, они отмечают необходимость предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности. Так, дипломаты призывают повысить боеспособность украинских Военно-морских сил, предоставив радары, ракетные системы береговой охраны, разведданные и патрульные корабли.

      Кроме того, дипломаты просят имплементировать и вводить все существующие ныне американские санкции против РФ "в полном разрешенном законом объеме".

      Они отмечают, что необходимо влияние на европейских партнеров, чтобы они полностью выполняли введенные ими санкции. Кроме того, президенту США рекомендуют призвать НАТО к постоянному присутствию в Черном море для обеспечения свободы судоходства.

      Американские эксперты также считают нужным немедленно ввести новые или расширить существующие ограничения для российской финансовой системы и убедить правительство Германии отказаться от строительства "Северного потока – 2".

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В то же время, в самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не пришлют новые корабли в Азовское море.

      Что случилось в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

       

      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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