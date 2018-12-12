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      "Заставить их ответить": Конгресс США принял две резолюции о незаконных действиях России

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      Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море и "Северном потоке-2"
      Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море и "Северном потоке-2" / Фото из открытых источников

      Палата представителей Конгресса США приняла 2 резолюции относительно действий России. Одна из них призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая - осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.

      Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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      Так, в резолюции об Азовском море Палата представителей осуждает нападение России на украинские корабли в Керченском проливе.

      Документ призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями,
      – говорится в сообщении.

      Резолюция также подтверждает предоставление Украине политической, экономической и безопасностной помощи со стороны США. Американские дипломаты призывают президента США и союзников и партнеров Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

      В резолюции против завершения строительства "Северного потока-2" американские политики поддерживают введение санкций в отношении российского газопровода в соответствии с частью 232 "Закона о противодействии противникам Америки череез санкции". Кроме того, резолюция призывает правительства европейских государств отказаться от "Северного потока-2".

      "Документ содержит настоятельный призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей", – пишет посольство.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В то же время, в самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не пришлют новые корабли в Азовское море.

      Что произошло в Керченском проливе?​
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Новости США Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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