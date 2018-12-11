Россия стянула к границе с Украиной тысячи военных и мощное оружие: карта
Россия стянула к украинской границе с оккупированными районами Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крыма огромное количество военных и мощную боевую технику.
Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Читайте также: Оккупанты стянули на Донбасс гаубицы "Гвоздика" и "Лягушка"
По его информации, в целом Россия собрала и разместила около 90 тысяч военнослужащих и наемников. Больше всего российских военных дислоцируется в Крыму – 35 тысяч. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – 35,1 тысяча наемников.
Всего у наших восточных границ и севере Крыма, по данным группы ИС – 26 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ,
– отметил нардеп.
В частности, на северо-восточном оперативном направлении зафиксировано восемь батальйонно-тактических групп; на Донецком – 13; на Крымском оперативном направлении – 5.
Кроме армии, страна-агрессор стянула к границе 850 танков, более 1600 единиц боевых бронированных машин, 1500 единиц ствольной и реактивной артиллерии, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов (на Донецком направлении), а также более 200 самолетов и вертолетов.
С моря украинцам грозят 5 подводных лодок, а также до 40 боевых кораблей и катеров. Значительно меньшие силы находятся на Приднестровском направлении – 3 тысячи военных и 35 боевых бронированных машин.
Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к наихудшему развитию событий.
Выбор редакции
-
В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу: есть жертвы11 декабря , 22:31
-
"Насиров получил Томос о восстановлении в должности": соцсети обсуждают восстановление чиновника11 декабря , 21:00
-
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото11 декабря , 21:00