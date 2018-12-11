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      Россия стянула к границе с Украиной тысячи военных и мощное оружие: карта

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      Россия стянула к границе с Украиной армию и военную технику
      Россия стянула к границе с Украиной армию и военную технику / Фото из открытых источников

      Россия стянула к украинской границе с оккупированными районами Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крыма огромное количество военных и мощную боевую технику.

      Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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      По его информации, в целом Россия собрала и разместила около 90 тысяч военнослужащих и наемников. Больше всего российских военных дислоцируется в Крыму – 35 тысяч. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – 35,1 тысяча наемников.

      Всего у наших восточных границ и севере Крыма, по данным группы ИС – 26 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ,
      ​– отметил нардеп.

      В частности, на северо-восточном оперативном направлении зафиксировано восемь батальйонно-тактических групп; на Донецком – 13; на Крымском оперативном направлении – 5.

      Кроме армии, страна-агрессор стянула к границе 850 танков, более 1600 единиц боевых бронированных машин, 1500 единиц ствольной и реактивной артиллерии, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов (на Донецком направлении), а также более 200 самолетов и вертолетов.

      С моря украинцам грозят 5 подводных лодок, а также до 40 боевых кораблей и катеров. Значительно меньшие силы находятся на Приднестровском направлении – 3 тысячи военных и 35 боевых бронированных машин.

      Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к наихудшему развитию событий.

      Теги: Новости Украины Новости России Оружие Новости Крыма Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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