Росія стягнула до кордону з Україною тисячі військових і потужну зброю: карта

Росія стягнула до українського кордону з окупованими районами Донецької, Луганської областей та окупованого Криму величезну кількість військових та потужну бойову техніку.

Про це повідомив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його інформацією, загалом Росія зібрала та розмістила близько 90 тисяч військовослужбовців і найманців. Найбільше російських військових дислокується в Криму – 35 тисяч. В окупованих районах Донецької і Луганської області – 35,1 тисяча найманців.

Всього біля наших східних кордонів і півночі Криму, за даними групи ІС, – 26 батальйонних тактичних груп Збройних сил РФ,

​– зазначив нардеп.

Зокрема, на північно-східному оперативному напрямку зафіксовано вісім батальйонно тактичних груп; на Донецькому – 13; на Кримському оперативному напрямку – 5.

Окрім армії, країна-агресор стягнула до кордону 850 танків, понад 1600 одиниць бойових броньованих машин, 1500 одиниць ствольної і реактивної артилерії, 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів (на Донецькому напрямку), а також понад 200 літаків і вертольотів.

З моря українцям загрожують 5 підводних човнів, а також до 40 бойових кораблів і катерів. Значно менші сили перебувають на Придністровському напрямку – 3 тисячі військових і 35 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії. Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.