Окупанти стягнули на Донбас гаубиці "Гвоздика" і "Жаба"

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували на окупованих територіях Луганщини ворожу артилерію проросійських бойовиків.

Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Доба на фронті: окупант зазнав значних втрат

На заході Луганщини помітили дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу Білого.

Того ж дня, за лініями відведення, однак за межами визначених місць зберігання важких озброєнь в тимчасово непідконтрольних Уряду України районах, місія виявила, що досі бракує п’ятьох танків (чотири Т-64 й одного Т-72) та двох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм),

– зазначили у штабі.