Окупанти стягнули на Донбас гаубиці "Гвоздика" і "Жаба"
Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували на окупованих територіях Луганщини ворожу артилерію проросійських бойовиків.
Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил.
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На заході Луганщини помітили дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу Білого.
Того ж дня, за лініями відведення, однак за межами визначених місць зберігання важких озброєнь в тимчасово непідконтрольних Уряду України районах, місія виявила, що досі бракує п’ятьох танків (чотири Т-64 й одного Т-72) та двох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм),
– зазначили у штабі.
Джерело: 24 Канал
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