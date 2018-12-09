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      Оккупанты стянули на Донбасс гаубицы "Гвоздика" и "Лягушка"

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      Боевики
      Боевики / Фото из открытых источников

      Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Луганщины вражескую артиллерию пророссийских боевиков.

      Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

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      На западе Луганщины заметили две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) вблизи Белого.

      В тот же день, по линиям отвода, однако за пределами определенных мест хранения тяжелых вооружений во временно неподконтрольных правительству Украины районах, миссия обнаружила, что до сих пор не хватает пятерых танков (четыре Т-64 и Т-72) и двух самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм),
      – отметили в штабе.

       

      Теги: Новости Украины ОБСЕ Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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