Сутки на фронте: оккупант понес значительные потери

8 декабря на Донбассе ситуация обострилась на Луганском направлении. В течение суток оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Трижды противник применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читайте также: Учения резервистов: обеспечены ли они необходимым снаряжением

Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм враг открывал огонь неподалеку от Крымского и один раз – вблизи Песков..

За прошедшие сутки, враг стрелял по нашим позициям на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался,

– говорится в сообщении.

Один украинский военный был ранен. С начала новых суток боевики провоцировали из станковых гранатометов на подступах к Гнутовому.

"По данным разведки, 8 декабря, трое оккупантов уничтожены, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены как санитарные потери", – отметили в штабе ООС.