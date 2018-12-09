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      Сутки на фронте: оккупант понес значительные потери

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      Сутки на линии фронта
      Сутки на линии фронта / uainfo.org

      8 декабря на Донбассе ситуация обострилась на Луганском направлении. В течение суток оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Трижды противник применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

      Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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      Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм враг открывал огонь неподалеку от Крымского и один раз – вблизи Песков..

      За прошедшие сутки, враг стрелял по нашим позициям на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался,
      – говорится в сообщении.

      Один украинский военный был ранен. С начала новых суток боевики провоцировали из станковых гранатометов на подступах к Гнутовому.

      "По данным разведки, 8 декабря, трое оккупантов уничтожены, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены как санитарные потери", – отметили в штабе ООС.

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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