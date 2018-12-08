Учения резервистов: обеспечены ли они необходимым снаряжением

В Украине ввели военное положение, поэтому проходят сборы резервистов. На пограничной Херсонщине организовали учения отрядов теробороны.

Они продлятся в течение 10 дней.

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Отряды теробороны на пограничной Херсонщине действуют уже более трех лет. Их собрали из гражданского населения. Время от времени мужчин собирают на тренировку. На этот раз в учениях принимают участие резервисты от 18 до 60 лет.

Это не военные, это гражданские люди, которых в определенных ситуациях, таких, как, например, военное положение, их соберут, укомплектуют и они будут выполнять задачи,

– сказал ответственный за учения Виталий Левчук.

Сколько на Херсонщине резервистов, командование учений не говорит – военная тайна. Зато известно, что отряды собрали всего за два дня.

Учения резервистов

Учения резервистов

Учения резервистов

Учения теробороны проходят в Олешковских песках. Здесь расположен военный полигон, поэтому условия для стрельб идеальные, учат здесь и основ медицинской помощи. К учениям резервистам выдали качественное снаряжение – бронежилеты высшего, пятого класса защиты. В таких воюют на Востоке.

Продолжатся учения теробороны будут десять суток.