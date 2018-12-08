21:41
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, сегодня
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Учения резервистов: обеспечены ли они необходимым снаряжением

      178 Читати новину українською

      В Украине ввели военное положение, поэтому проходят сборы резервистов. На пограничной Херсонщине организовали учения отрядов теробороны.

      Они продлятся в течение 10 дней.

      Читайте также: Приспешники оккупантов во время протестов "желтых жилетов" развернули в Париже флаг ДНР: фото

      Отряды теробороны на пограничной Херсонщине действуют уже более трех лет. Их собрали из гражданского населения. Время от времени мужчин собирают на тренировку. На этот раз в учениях принимают участие резервисты от 18 до 60 лет.

      Это не военные, это гражданские люди, которых в определенных ситуациях, таких, как, например, военное положение, их соберут, укомплектуют и они будут выполнять задачи,
      – сказал ответственный за учения Виталий Левчук.

      Сколько на Херсонщине резервистов, командование учений не говорит – военная тайна. Зато известно, что отряды собрали всего за два дня.

      Учения резервистов

      Учения резервистов

      Учения резервистов

      Учения теробороны проходят в Олешковских песках. Здесь расположен военный полигон, поэтому условия для стрельб идеальные, учат здесь и основ медицинской помощи. К учениям резервистам выдали качественное снаряжение – бронежилеты высшего, пятого класса защиты. В таких воюют на Востоке.

      Продолжатся учения теробороны будут десять суток.

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Новости Херсона Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии
      сегодня , 20:53 Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии
      Наталя Боднар 79
      Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      сегодня , 20:00 Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      Віталій Дейнега 50
      Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      сегодня , 17:38 Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      408
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      сегодня , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 2119
      Величезні суми: скільки щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію
      сегодня , 18:00 Величезні суми: скільки щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію
      Віталій Шабунін 174
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук