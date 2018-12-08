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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Навчання резервістів: чи забезпечені вони необхідним спорядженням

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      В Україні запровадили воєнний стан, тому тривають збори резервістів. На прикордонній Херсонщині організували навчання загонів тероборони.

      Вони триватимуть впродовж 10 днів.

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      Загони тероборони на прикордонній Херсонщині діють вже понад три роки. Їх зібрали із цивільного населення. Час від часу чоловіків збирають на тренування. Цього разу у навчаннях беруть участь резервісти від 18 до 60 років.

      Це не військові, це цивільні люди, яких в певних ситуаціях, такі, як, наприклад, воєнний стан, заберуть, укомплектують і вони виконуватимуть завдання,
      – сказав відповідальний за навчання Віталій Левчук.

      Скільки на Херсонщині резервістів, командування навчань не говорить – військова таємниця. Натомість відомо, що загони зібрали всього за два дні.


      Навчання резервістів


      Навчання резервістів


      Навчання резервістів

      Навчання тероборони проходять в Олешківських пісках. Тут розташований військовий полігон, тому умови для стрільб ідеальні, навчають тут і основ медичної допомоги. До навчань резервістам видали якісне спорядження – бронежилети найвищого, п’ятого класу захисту. У таких воюють на Сході.

      Триватимуть навчання тероборони десять діб.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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