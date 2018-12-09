Доба на фронті: окупант зазнав значних втрат

8 грудня на Донбасі ситуація загострилась на Луганському напрямку. Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ. Тричі противник застосував заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

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Окупанти вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм ворог відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків..

Упродовж минулої доби, ворог стріляв по наших позиціях ще й на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не відкривався,

– йдеться у повідомленні.

Одного українського військового поранено. З початку нової доби бойовики провокували зі станкових гранатометів на підступах до Гнутового.

"За даними розвідки, 8 грудня, трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати", – зазначили в штабі ООС.