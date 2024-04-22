Осадков синоптики не прогнозируют, однако и солнышко пока что не спешит выглядывать из-за облаков. Так, во вторник, 23 апреля, будет облачно с прояснениями, а местами – туман.
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Какой будет погода 23 апреля
Во вторник, 23 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Днем осадков не прогнозируют, однако ночью местами может быть небольшой дождь. Также на юге и юго-западе страны местами будет наблюдаться утренний туман.
Ночи снова будут прохладными – столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов, а в западных областях – от +1 до +6 градусов. Также ночью на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за ночного похолодания в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынских областях объявили І уровень опасности.
Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра
Днем столбики термометров начнут подниматься. Прохладнее будет на Западе и Севере, где столбики термометров не покажут более +15 градусов. В центральных, восточных и северных областях будет несколько теплее. Там температура будет колебаться от +17 до +20 градусов тепла.
Ветер прогнозируют переменный, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.
Какой будет температура в разных городах Украины
- Киев – +13...+15,
- Ужгород – +17...+19,
- Львов – +12...+14,
- Ивано-Франковск – +12...+14,
- Тернополь – +12...+14,
- Черновцы – +12...+14,
- Хмельницкий – +13...+15,
- Луцк – +11...+13,
- Ровно – +12...+14,
- Житомир – +12...+14,
- Винница – +14...+16,
- Одесса – +14...+16,
- Николаев – +17...+19,
- Херсон – +18...+20,
- Симферополь – +18...+20,
- Кропивницкий – +15...+17,
- Черкассы – +15...+17,
- Чернигов – +13...+15,
- Сумы – +13...+15,
- Полтава – +14...+16,
- Днепр – +15...+17,
- Запорожье – +18...+20,
- Донецк – +17...+19,
- Луганск – +17...+19,
- Харьков – +17...+19.
Погода в Украине 23 апреля / Карта Укргидрометцентра