Опадів синоптики не прогнозують, однак і сонечко поки що не поспішає визирати з-за хмар. Так, у вівторок, 23 квітня, буде хмарно з проясненнями, а місцями – туман.
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Якою буде погода 23 квітня
У вівторок, 23 квітня, погода буде хмарною з проясненнями. Вдень опадів не прогнозують, однак вночі місцями може бути невеликий дощ. Також на Півдні та південному заході країни місцями спостерігатиметься ранковий туман.
Ночі знову будуть прохолодними – стовпчики термометрів не підіймуться вище +8 градусів, а у західних областях – від +1 до +6 градусів. Також вночі на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3 градусів. Через нічне похолодання у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинських областях оголосили І рівень небезпечності.
Попередження про заморозки / Карта Укргідрометцентру
Вдень стовпчики термометрів почнуть підійматися вверх. Прохолодніше буде на Заході та Півночі, де стовпчики термометрів не покажуть більше +15 градусів. В центральних, східних та північних областях буде дещо тепліше. Там температура коливатиметься від +17 до +20 градусів тепла.
Вітер прогнозують змінний, але не сильний – від 3 до 8 метрів на секунду.
Якою буде температура в різних містах України
- Київ – +13...+15,
- Ужгород – +17...+19,
- Львів – +12...+14,
- Івано-Франківськ – +12...+14,
- Тернопіль – +12...+14,
- Чернівці – +12...+14,
- Хмельницький – +13...+15,
- Луцьк – +11...+13,
- Рівне – +12...+14,
- Житомир – +12...+14,
- Вінниця – +14...+16,
- Одеса – +14...+16,
- Миколаїв – +17...+19,
- Херсон – +18...+20,
- Сімферополь – +18...+20,
- Кропивницький – +15...+17,
- Черкаси – +15...+17,
- Чернігів – +13...+15,
- Суми – +13...+15,
- Полтава – +14...+16,
- Дніпро – +15...+17,
- Запоріжжя – +18...+20,
- Донецьк – +17...+19,
- Луганськ – +17...+19,
- Харків – +17...+19.
Погода в Україні 23 квітня / Карта Укргідрометцентру