Дональд Трамп передаривает родным подарки других людей

Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший получал от отца подарки, которые были подписаны именем Трампа-старшего.

Об этом сообщает MediaIte.

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Президент США часто передаривает подарки. Его сын рассказал, что он неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны именем Трампа-старшего.

Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил ему в прошлом году.

Напомним, Белый дом активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Руководит всем процессом первая леди США – Мелания Трамп. На днях супруга Президента подготовила подарки для детей из малообеспеченных семей и военнослужащих.