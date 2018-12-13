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      Дональд Трамп передаривает родным подарки других людей

      23 Читати новину українською
      Дональд Трамп с сыном
      Дональд Трамп с сыном / www.yahoo.com

      Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший получал от отца подарки, которые были подписаны именем Трампа-старшего.

      Об этом сообщает MediaIte.

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      Президент США часто передаривает подарки. Его сын рассказал, что он неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны именем Трампа-старшего.

      Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил ему в прошлом году.

      Напомним, Белый дом активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Руководит всем процессом первая леди США – Мелания Трамп. На днях супруга Президента подготовила подарки для детей из малообеспеченных семей и военнослужащих.

      Теги: Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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