Топ-5 поразительных фактов, которыми отличился "серийный лжец" Манафорт

Пол Манафорт – американский юрист, лоббист и политический консультант, который был советником Виктора Януковича. Кроме того, он занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. А сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Американские прокуроры называют его "серийным лжецом".

Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Он неоднократно врал следствию, скрывал состояние, а также консультировал украинских политиков.

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О Поле Манафорте в Украине заговорили в 2016 году, когда Сергей Лещенко обнародовал черную бухгалтерию "Партии регионов". Еще больше украинцы узнали в 2018, когда в США проходили слушания по одному из дел, в которых советник Януковича является главным фигурантом. Журналисты телеканала 24 собрали главные факты, которые стали известны благодаря этому громкому делу.

Факт 1: пошлые вкусы Януковичу привил Манафорт

Благодаря громкому делу Пола Манафорта украинцы узнали, кто мог привить президенту-беглецу Виктору Януковичу вульгарный вкус к драгоценным вещам.

Именно американский учитель и политконсультант Пол Манафорт помог сделать из бывшего автоэлектрика из Енакиево президента.



Бывшая резиденция беглого президента в Межигорье​



С 1935 по 2007 год это была государственная резиденция президентов



Роскошный особняк Януковича в Межигорье

Сам Манафорт имел незаурядные вкусы и щедро тратил деньги на свои прихоти. Только на собственный гардероб за пять лет, которые он работал на Януковича и компанию, американец потратил 1,3 миллиона долларов.

Факт 2: "Партию Регионов" консультировал "серийный лжец"

Как известно, Пол был советником беглого президента Януковича и других членов "Партии регионов". Против него открыли сразу два дела. Одно - за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и банковские махинации. Второе - за вмешательство россиян в президентские выборы в США.



Полу Манафорту уже грозит 305 лет тюрьмы

По первому его уже признали виновным, хотя приговора еще нет. Манафорту уже грозит 305 лет тюрьмы. Он пытался пойти на сделку со следствием, но был снова пойман на лжи. Из-за чего рассмотрение второго дела перенесли аж на 13 марта.

Факт 3: Украинские клиенты Манафорта подарили ему 60 миллионов

Кроме президента-беглеца Януковича, его клиентами также были: Ринат Ахметов, Борис Колесников, Андрей Клюев и Сергей Тигипко. На своих украинских клиентах Пол Манафорт заработал аж 60 миллионов долларов, а задекларировал лишь 14.

Факт 4: Украинские политики перечисляли средства Манафору через оффшоры

В суде бывший бизнес-партнер Манафорта – Год Гейтс раскрыл нелегальную схему, которую украинские клиенты использовали для расчетов с американским политтехнологом. Они проводили деньги через оффшорные компании на Кипре.



Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс

Фиктивные компании украинских политиков перечисляли средства на счета таких же фиктивных компаний Манафорта. Они ничего не производили и не оказывали никаких услуг.

Факт 5: Манафорт обсуждал "мирный план" для Украины и РФ

Когда американский "серийный лжец" возглавлял предвыборный штаб Трампа в 2016 году, он обсуждал так называемый мирный план для Украины с россиянами. В частности, с Константином Климником – человеком, связанным с российскими спецслужбами и известным олигархом Олегом Дерипаской, приближенным к Владимиру Путину.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЕЛА ПОЛА МАНАФОРТА