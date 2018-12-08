В США разоблачили ложь Манафорта касательно Украины

Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил суду детали нарушения со стороны бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта сделки со следствием, о чем свидетельствуют документы в судебной базе.

Об этом пишут американские СМИ, в частности The New York Times , CNN и Bloomberg .

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Как отмечают издания, команда Мюллера утверждает, что Манафорт "неоднократно лгал" о контактах с чиновниками администрации Трампа, о взаимодействии с российско-украинским политконсультантом Константином Килимником, в частности, о заговоре с ним с целью давления на свидетелей по делу о незарегистрированной работе Манафорта лоббистом в Украине.

"Во время бесед с Офисом Специального советника ФБР Манафорт многократно говорил очевидную ложь – это не были случаи просто провалов памяти", – говорится в документе.

Заметим, что Килимника связывают с беглым президентом Януковичем и российской разведкой , которая, в свою очередь, обвиняется в причастности к хакерскому взлому серверов Демократической партии во время президентской избирательной гонки в 2017 году и обнародовании чувствительной информации в этот период. Следователи утверждают, что они имеют доказательства электронных коммуникаций Манафорта с Килимником, а также другие подтверждения контактов.

Кроме того, спецпрокурор считает, что Манафорт солгал о банковском переводе на 125 тысяч долларов подконтрольной ему фирме и предоставил Минюсту США ложные и противоречивые сведения по какому-то "другому делу" (большая часть отчета Мюллера на 10 страницах заретуширована).

Также Мюллер заявил, что Манафорт после заключения соглашения неоднократно менял свою версию , писал электронные письма сотрудникам администрации, хотя утверждал, что ни с кем не связывался.

Теперь обвинения может разорвать соглашение с Манафортом, имея на руках его признание. Защита утверждает, что он соблюдал все условия, но согласился на вынесение приговора из-за образовавшегося конфликта интересов.

Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Говорится о финансовых махинациях, уклонение от уплаты налогов и отмывания средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.