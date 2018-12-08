В США разоблачили ложь Манафорта касательно Украины
Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил суду детали нарушения со стороны бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта сделки со следствием, о чем свидетельствуют документы в судебной базе.
Об этом пишут американские СМИ, в частности The New York Times , CNN и Bloomberg .
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Как отмечают издания, команда Мюллера утверждает, что Манафорт "неоднократно лгал" о контактах с чиновниками администрации Трампа, о взаимодействии с российско-украинским политконсультантом Константином Килимником, в частности, о заговоре с ним с целью давления на свидетелей по делу о незарегистрированной работе Манафорта лоббистом в Украине.
"Во время бесед с Офисом Специального советника ФБР Манафорт многократно говорил очевидную ложь – это не были случаи просто провалов памяти", – говорится в документе.
Заметим, что Килимника связывают с беглым президентом Януковичем и российской разведкой, которая, в свою очередь, обвиняется в причастности к хакерскому взлому серверов Демократической партии во время президентской избирательной гонки в 2017 году и обнародовании чувствительной информации в этот период. Следователи утверждают, что они имеют доказательства электронных коммуникаций Манафорта с Килимником, а также другие подтверждения контактов.
Кроме того, спецпрокурор считает, что Манафорт солгал о банковском переводе на 125 тысяч долларов подконтрольной ему фирме и предоставил Минюсту США ложные и противоречивые сведения по какому-то "другому делу" (большая часть отчета Мюллера на 10 страницах заретуширована).
Также Мюллер заявил, что Манафорт после заключения соглашения неоднократно менял свою версию, писал электронные письма сотрудникам администрации, хотя утверждал, что ни с кем не связывался.
Теперь обвинения может разорвать соглашение с Манафортом, имея на руках его признание. Защита утверждает, что он соблюдал все условия, но согласился на вынесение приговора из-за образовавшегося конфликта интересов.
Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Говорится о финансовых махинациях, уклонение от уплаты налогов и отмывания средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.
Кто такой Пол Манафорт ?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.