01:58
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кто был посредником между Манафортом и Януковичем: Лещенко рассказал детали

182 Читати новину українською
Манафорту было комфортно работать с Константином Килимником в Украине
Манафорту было комфортно работать с Константином Килимником в Украине / Фото из открытых источников

Пол Манафорт во время своей лоббистской деятельности на президента-беглеца Виктора Януковича и его Партию регионов имел надежного человека в Украине. Им был Константин Килимник, который руководил киевским офисом американского политтехнолога с 2005-го до 2015-го года. Впоследствии он работал в администрации Януковича, где помогал Манафорту.

Народный депутат и бывший журналист Сергей Лещенко, который в 2016 году обнародовал детали "бухгалтерской черной книги" – списка секретных платежей, сделанных пророссийской Партией регионов Манафорту и другим консультантам, в интервью Foreign Policy рассказал о характере сотрудничества американского лоббиста и Килимника.

Читайте также: Суд над Манафортом: известны детали расследования о его деятельности в Украине

"Я думаю, что им было удобно друг с другом. Килимник не был ни блестящим экспертом, ни кем-то особенным. Он был весьма посредственным человеком. Он был так тесно связан с бизнесом Манафорта, что возникает вопрос – почему? Был ли он просто полезен для Манафорта или же играл другую роль? Килимник был своего рода посредником между Манафортом и украинскими клиентами. Есть и другая интересная история о том, что Манафорт и Килимник пытались работать в Киргизии. (...)Там не так много богатых людей, которые заплатили бы им за политические консультации, но, если они были связаны с какими-либо геополитическими вопросами в Киргизии, то существуют новые доказательства того, что Манафорт был не просто политтехнологом", – предположил Лещенко.

Украинский нардеп также ответил на вопрос о том, на каком этапе в Украине сейчас находятся антикоррупционные расследования, связанные с Манафортом.

"Была долгая история с блокировкой этих расследований, потому что Президент Петр Порошенко пытался завоевать симпатии президента Трампа. Следственные органы открыли уголовное производство, но потом его заблокировали, и только в мае этого года расследование начали снова", – пояснил политик.

По информации The New York Times, команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая занимается расследованием по поводу вероятных связей штаба Трампа с Россией, выяснила, что бывший киевский офис-менеджер Манафорта Килимник Константин имел контакты с российской разведкой. Он также находился под следствием в Украине за обвинение в шпионаже, однако, несмотря на это в июне 2017 года смог беспрепятственно выехать из страны.

Читайте также: Установить связь Манафорта с Левочкиным или Ахметовым невозможно, – эксперт

Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.

В сентябре над Манафортом начнется очередной суд по другим обвинениям, связанным с его лоббистской работой в Вашингтоне от имени Януковича.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Теги: Новости России Новости США Новости Украины Новости политики Расследования "Черная бухгалтерия" Партии регионов Сергей Лещенко Пол Манафорт Виктор Янукович Партия регионов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Зеленский оттеснил Гриценко со второго места в президентском рейтинге, – опрос
 12 июля , 14:41
Александр Григорович уволен с должности и.о. председателя ГПЗКУ из-за скандала с подпольным казино
 20 апреля 2017 , 12:37
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Чехия не будет принимать беженцев, потому что принимает украинцев, – премьер страны
 сегодня , 04:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук