Кто был посредником между Манафортом и Януковичем: Лещенко рассказал детали

Пол Манафорт во время своей лоббистской деятельности на президента-беглеца Виктора Януковича и его Партию регионов имел надежного человека в Украине. Им был Константин Килимник, который руководил киевским офисом американского политтехнолога с 2005-го до 2015-го года. Впоследствии он работал в администрации Януковича, где помогал Манафорту.

Народный депутат и бывший журналист Сергей Лещенко, который в 2016 году обнародовал детали "бухгалтерской черной книги" – списка секретных платежей, сделанных пророссийской Партией регионов Манафорту и другим консультантам, в интервью Foreign Policy рассказал о характере сотрудничества американского лоббиста и Килимника.

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"Я думаю, что им было удобно друг с другом. Килимник не был ни блестящим экспертом, ни кем-то особенным. Он был весьма посредственным человеком. Он был так тесно связан с бизнесом Манафорта, что возникает вопрос – почему? Был ли он просто полезен для Манафорта или же играл другую роль? Килимник был своего рода посредником между Манафортом и украинскими клиентами. Есть и другая интересная история о том, что Манафорт и Килимник пытались работать в Киргизии. (...)Там не так много богатых людей, которые заплатили бы им за политические консультации, но, если они были связаны с какими-либо геополитическими вопросами в Киргизии, то существуют новые доказательства того, что Манафорт был не просто политтехнологом", – предположил Лещенко.

Украинский нардеп также ответил на вопрос о том, на каком этапе в Украине сейчас находятся антикоррупционные расследования, связанные с Манафортом.

"Была долгая история с блокировкой этих расследований, потому что Президент Петр Порошенко пытался завоевать симпатии президента Трампа. Следственные органы открыли уголовное производство, но потом его заблокировали, и только в мае этого года расследование начали снова", – пояснил политик.

По информации The New York Times, команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая занимается расследованием по поводу вероятных связей штаба Трампа с Россией, выяснила, что бывший киевский офис-менеджер Манафорта Килимник Константин имел контакты с российской разведкой. Он также находился под следствием в Украине за обвинение в шпионаже, однако, несмотря на это в июне 2017 года смог беспрепятственно выехать из страны.

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Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.

В сентябре над Манафортом начнется очередной суд по другим обвинениям, связанным с его лоббистской работой в Вашингтоне от имени Януковича.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.