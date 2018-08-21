Манафорта признали виновным в 8 из 18 пунктов обвинения

Присяжные в суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, два пункта, связанные с нарушением банковского законодательства и один пункт что касается сокрытияя зарубежных счетов в банках. Относительно остальных десяти пунктов, присяжные не вынесли единогласного решения.

Манафорт выступает в качестве ответчика в двух судебных делах — в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, “отмывании” денег, а также в налоговых махинациях, в том числе во время работы в Украине.

Сейчас жюри присяжных ведет дискуссию по поводу окончательного решения относительно Пола Манафорта.

Напомним, суд над скандальным политтехнологом Полом Манафортом продолжается с конца июля. В его деле 18 пунктов обвинений: речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывания средств.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.