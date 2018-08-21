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Манафорта визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Andrew Harrer

Присяжні у суді міста Александрія, штат Вірджинія, у справі екс-керівника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, визнали його винним щодо восьми з 18 пунктів звинувачення.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Зазначається, що мова йде про п’ять пунктів, пов’язаних з порушенням податкового законодавства, два пункти, пов’язані з порушенням банківського законодавства та один пункт що стосується приховування закордонних рахунків в банках. Щодо інших десяти пунктів, присяжні не винесли одностайного рішення.

Манафорт виступає у ролі відповідача у двох судових справах — у Вірджинії та в столичному окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують в приховуванні іноземних банківських рахунків, "відмиванні" грошей, а також у податкових махінаціях, в тому числі під час роботи в Україні.

Наразі журі присяжних веде дискусію з приводу остаточного рішення щодо Пола Манафорта.

Нагадаємо, суд над скандальним політтехнологом Полом Манафортом триває з кінця липня. У його справі 18 пунктів звинувачень: йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Теги: Новини США Новини політики Пол Манафорт Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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