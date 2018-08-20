Справа Манафорта – вкрай токсичний фактор у відносинах України та Білого дому, – експерт

Суд над екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом у кримінальній справі в США кинув тінь і на його українських політичних союзників. Однак влада України відмовиться притягувати до відповідальності будь-кого з посадових осіб, які співпрацювали з американським лобістом, оскільки боїться прогнівити главу Білого дому.

Про це у коментарі для Politico зазначила Олена Гетьманчук, директор аналітичного Центру "Нова Європа".

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За її словами, українська влада "боїться втратити підтримку Трампа або спровокувати зайвий конфлікт з адміністрацією США". Манафорт був близький до чинного президента США, і, можливо, Трамп досі відчуває до нього певне співчуття, додала аналітик.

Під час процесу над лобістом і політтехнологом стало відомо, що екс-президент України Віктор Янукович та його партія перевели Манафорту понад 60 мільйонів доларів за його через заплутану мережу офшорних компаній-прокладок. Також з'ясувалося, що одна з компаній Манафорта недовгий час працювала на перший виборчий штаб Порошенка, що потенційно пов'язує нинішнього лідера країни з діями Манафорта, зауважує видання.

На думку українських активістів-антикорупціонерів, нова інформація у справі Манафорта, не стане поштовхом до нових кримінальних справ в Україні щодо посадових осіб та олігархів, які з ним співпрацювали. Слід врахувати впливовість українських олігархів, і той факт, що з цього питання ще не був визнаний винним жоден політик або високопоставлений чиновник в Україні.

"Проамериканський уряд України залежить від Вашингтона як від джерела дипломатичної, фінансової та військової підтримки у боротьбі з російською агресією на Донбасі. Наразі Порошенку вдалося налагодити відносини зі США, але існують побоювання, що вони можуть знову зіпсуватися", – пояснює автор статті Девід Стерн.

У відносинах між Білим домом та Україною ситуація нестабільна, і Київ постарається уникати всіх факторів, які можуть послабити його позицію,

– прокоментувала Гетьманчук.

За її словами, справа Манафорта у цьому контексті – "вкрай токсичний" фактор.

Видання акцентує увагу на тому, що у трьох кримінальних справах, які зараз веде Генпрокуратура України, Манафорт має статус "особи під підозрою", але його ні в чому не звинувачують. Мін'юст США залишив без відповіді більшу частину прохань України допомогти з допитом Манафорта та інших свідків.

Напередодні президентських виборів в Україні реформатори все ж зажадають, аби Порошенко провів розслідування, а критики нагадають про його давні зв'язки з Манафортом, упевнений журналіст.

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Нагадаємо, суд над скандальним політтехнологом Полом Манафортом триває з кінця липня. У його справі 18 пунктів звинувачень: йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.