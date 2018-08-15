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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Звідки Манафорт брав гроші: пройшло останнє засідання суду у справі політтехнолога

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У середу, 15 серпня, пройшов останній день слухань у справі американського політтехнолога Пола Манафорта. Основну ініціативу в суді взяла на себе прокуратура, яка має довести усі обвинувачення проти американського політтехнолога, натомість захист відмовчувався.

Про це повідомив ведучий "Голосу Америки" Руслан Петрички у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, ніхто не знає напевне, чи реально посадять Манафорта.

Прокуратура отримала звіт від українських політиків, в якому висвітлено прізвища Льовочкіна, Колеснікова та Ахметова. Гроші за роботу Манафорта знаходилися на кіпрських рахунках українських олігархів, звідки перераховувалися на рахунки Манафорта. Саме їх він витрачав, забувши задекларувати, як ствердила сторона обвинувачень,
– розповів Петричка.

Ведучий "Голосу Америки" зазначив, що у 2014 році в Манафорта закінчилися гроші, саме тому він почав брати банківські кредити.

"Сторона захисту не заперечувала, що Манафорт не винний, вони стверджували, що обвинувачення не достатньо чітко доводить докази проти Манафорта. Наприклад, вони заявили, що обвинувачення не довело, що Манафорт діяв один, а інших спільників у нього не було. Тобто вони намагаються посіяти якомога більше сумнівів, аби лава присяжних не мала підстав, аби визнати Манафорта винним", – додав Петричка.

Нагадаємо, суд над скандальним політтехнологом Полом Манафортом триває з кінця липня. У його справі 18 пунктів звинувачень: йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Теги: Новини політики Гроші Новини США Судді Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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