Откуда Манафорт брал деньги: прошло последнее заседание суда по делу политтехнолога

В среду, 15 августа, прошел последний день слушаний по делу американского политтехнолога Пола Манафорта. Основную инициативу в суде взяла на себя прокуратура, которая должна доказать все обвинения против американского политтехнолога, при этом защита отмалчивался.

Об этом сообщил ведущий "Голоса Америки" Руслан Петричка в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, никто не знает наверняка, посадят ли Манафорта.

Прокуратура получила отчет от украинских политиков, в котором отражены фамилии Левочкина, Колесникова и Ахметова. Деньги за работу Манафорта находились на кипрских счетах украинских олигархов, откуда перечислялись на счета Манафорта. Именно их он тратил, забыв задекларировать, как постановила сторона обвинений,

– рассказал Петричка.

Ведущий "Голоса Америки" отметил, что в 2014 году у Манафорта закончились деньги, именно поэтому он начал брать банковские кредиты.

"Сторона защиты не возражала, что Манафорт не виноват, они утверждали, что обвинение не достаточно четко приводит доказательства против Манафорта. Например, они заявили, что обвинение не доказало, что Манафорт действовал один, а других сообщников у него не было. То есть они стараются посеять как можно больше сомнений, чтобы скамья присяжных не имела оснований признать Манафорта виновным", – добавил Петричка.

Напомним, суд над скандальным политтехнологом Полом Манафортом продолжается с конца июля. В его деле 18 пунктов обвинений: речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.