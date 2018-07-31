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Начался суд над Полом Манафортом: что рассказывают местные СМИ

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В США 31 июля начался первый судебный процесс над тем, кто помог Януковичу прийти к власти – Полом Манафортом. Сегодняшний суд касается уклонения от уплаты налогов, в том числе и из тех денег, которые политтехнолог заработал у бывшего украинского президента, а это более 60 миллионов долларов.

Об этом рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в прямом эфире 24 канала.

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По ее словам, на первом заседании суда по делу Пола Манафорта состоялся только отбор присяжных. "В суд пришло очень много медиа. Конечно, вокруг здания происходят протесты, активисты хотят его осудить", – заявила Мирослава Гонгадзе.

Важно сказать, что этот процесс считают первым поединком между Мюллером и Манафортом и от него будет зависеть, имеет ли вообщеперспективу детальное расследование относительно вмешательства России в выборы США,
– сказала руководитель украинской службы "Голоса Америки".

Она отметила, что этот судебный процесс будет длиться около 3 недель, а судья, который его ведет, очень конструктивный.

"Интересно, что американские медиа выдали интересные документальные видео про непосредственную работу Манафорта в Украине. В принципе, все соглашаются с тем, что на самом деле работа Манафорта над Януковичем была очень эффективной и серьезной. И он таки добился, чтобы Янукович стал президентом. Стоит заметить, что все отработанные методы в Украине позже Манафорт пытался использовать и на выборах в США, когда победил Трамп. ", – рассказала Гонгадзе.

Напомним, кроме того, что Пола Манафорта связывают с Дональдом Трампом и президентом-беглецом Виктором Януковичем, недавно оказалось, что среди его клиентов мог быть и Виталий Кличко.

Теги: Судьи Новости политики Новости США Пол Манафорт Медиа
Источник: 24 канал
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