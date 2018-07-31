Экс-советник Януковича Манафорт: в каких преступлениях его обвиняет США

Во вторник, 31 июля, проходит суд по делу одиозного Пола Манафорта. Кроме того, что американца связывают с Дональдом Трампом и президентом-беглецом Виктором Януковичем, недавно оказалось, что среди его клиентов мог быть и Виталий Кличко.

Говорят, что именно Пол Манафорт научил президента-беглеца Януковича здороваться, четко говорить и выступать на украинском.

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В эксклюзивном комментарии 24 каналу автор резонансного расследования относительно Манафорта рассказал, что у одиозного американца были очень тесные отношения с Януковичем.

Манафорт всячески пытался стать частью личной жизни Януковича. За 10 лет сотрудничества они даже ходили вместе голышом в баню. Манафорт хотел быть ближе к Виктору Януковичу, ведь это означало иметь больше власти,

– отметил журналист The Atlantics Франклин Фоер.

И именно благодаря американцу Янукович уселся в столь желанное президентское кресло. Следственная группа прокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с "Партией регионов". Среди доказательной базы есть общие фото. Все важные вопросы украинские политики согласовывали с американским пиарщиком. И именно Манафорт будоражил украинское общество.



Пол Манафорт и Виктор Янукович

За работу Манафорт получал миллионные вознаграждения. И это больше, чем предлагали в других странах. Сейчас его судят за нарушение законов о лоббизме и за махинации, которые должны были помочь скрыть заработанное у Виктора Януковича. Упоминания о расчетах Манафорта нашли в черной бухгалтерии партии президента-беглеца.

А недавно появилась информация, что клиентом Манафорта мог быть и Виталий Кличко. Но есть еще один вопрос, был ли Пол Манафорт тем человеком, через которого Россия влияла на Трампа и на ход выборов в США?



Виталий Кличко

Ведь во время кампании Манафорт работал главой штаба Трампа. А раньше, во время работы на "Партию регионов", успел посетить Россию 18 раз.

Сейчас Манафорт находится под стражей, чтобы не смог влиять на свидетелей. Суд еще продолжается, но с таким количеством документов, которое есть у прокуроров, дело может решиться не в пользу пресловутого лоббиста. А за все преступления, посчитали эксперты, ему грозит 300 лет тюрьмы.